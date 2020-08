Elba Mónica Bravo

Domingo 30 de agosto de 2020, p. 28

Eduardo Greco Gutiérrez Méndez, ex diputado local del PVEM, fue detenido por agentes de la Policía de Investigación por presunto abuso sexual agravado en contra de una adolescente. El sujeto, de 48 años, tenía en su contra una orden de aprehensión después de que se abriera una carpeta de investigación, ya que la víctima es hija de una mujer que supuestamente era su amiga. En julio pasado, Gutiérrez Méndez se encontraba a solas con la víctima a bordo de un automóvil con matrícula del estado de Morelos, en la colonia Ex Hacienda Coapa, Tlalpan, cuando al parecer la tocó con fines sexuales. El ex diputado fue detenido en la colonia Alianza Popular Revolucionaria, en Coyoacán, y trasladado al Reclusorio Oriente, donde quedó a disposición del juez de control. La Fiscalía General de Justicia reiteró que es prioridad atender a las víctimas con perspectiva de género, enfoque diferencial y especializado.