En enfermos graves, dijo, hay un proceso de hiperinflamación con un incremento de las citosinas, proteínas que permiten la comunicación entre las células del sistema inmunológico, pero también detectamos que en pacientes en condición crítica no están generando los centros germinales, estas zonas en donde los linfocitos van y maduran su respuesta de anticuerpos, pues para que existan se necesita que haya una buena respuesta de linfocitos T. En los pacientes fallecidos, ya no están estos centros germinales, y no hay manera de que puedan hacer la diversificación

Agregó que también se ha detectado que “existe una respuesta inmune cruzada –capacidad de algunas células T de reconocer secuencias de un virus o bacteria e identificarla en el futuro en otro agente infeccioso– con otros coronavirus tanto de células T como de anticuerpos, cuya participación en la protección o en la inmunopatología inducida por SARS-CoV-2 es importante determinar”.

En el caso de las mujeres embarazadas, consideradas como población de alto riesgo, indicó que aún no se ha podido determinar qué grado de vulnerabilidad tienen, ya que no es tan claro como en influenza y no se han visto tantos casos, pues detectamos que ocurre algo muy similar en mujeres embarazadas y en las no embarazadas .

Sobre las diferencias del contagio, el posible desarrollo de enfermedad grave, entre hombres y mujeres, dijo que todos tienen el riesgo de la infección, pero hay más riesgo de complicaciones y de mortalidad en hombres, y consideramos que se debe a las diferencias en la respuesta inflamatoria, ya que los hombres la controlan menos, en comparación con las mujeres .