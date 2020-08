Afp

Periódico La Jornada

Sábado 29 de agosto de 2020

París. La pandemia del nuevo coronavirus provocó hasta ayer al menos 833 mil muertos y más de 24 millones 500 mil contagios en el mundo. En Europa los rebrotes se están volviendo críticos: como media, Alemania suma mil 500 nuevos casos diarios, Francia más de 3 mil, mientras en España, donde se registran los nuevos focos más graves, los nuevos contagios diarios han llegado a 8 mil.

En medio de su rebrote, España insiste en terminar los arreglos para la reapertura segura de las escuelas, un reto para los países europeos que apuestan por mascarillas o clases más reducidas.

Tras semanas de incertidumbre por la falta de directrices claras sobre cómo retomar la actividad lectiva, el gobierno español aprobó el jueves, a 10 días de que los primeros niños vuelvan a clase, las medidas básicas de protección ante la disparidad de protocolos decididos por las 17 regiones del país.

La región de Madrid anunció ayer la contratación de 11 mil profesores y aulas improvisadas en el patio de recreo para reducir los grupos a 20 alumnos en educación primaria.

Mercedes Sardina, representante de los docentes en el sindicato Comisiones Obreras en la ciudad madrileña de Fuenlabrada, duda que sea posible. Es como preparar una boda en tres días cuando no has hecho nada, ni siquiera has comprado el vestido. Los profesores tienen mucho miedo. Los alumnos y los padres también , aseguró.

El ministro de Sanidad español, Salvador Illa, informó del primer ensayo clínico en humanos en el país de una vacuna contra el Covid-19 de la compañía Janssen. En total, participarán 190 voluntarios sanos de entre 18 y 55 años y también mayores de 65, y se esperan resultados en los próximos meses.