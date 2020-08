El derecho a saber qué ocurrió en los últimos sexenios no es, en modo alguno, como dicen los abogados reticientes, que la mayoría le imponga una sentencia al Poder Judicial , sino generar una salida política a la innegable indignación casi unánime. Se ha escrito bastante sobre esa metáfora de la justicia que le debemos a Esquilo: Las Furias –rabia, cólera, indignación y enojo– cambian su nombre por Las Benévolas y habitan bajo la ciudad de Atenas. Así lo hacen para recordar que debajo de cualquier sistema de leyes y tribunales hay un fondo de pasiones de las que nadie puede liberarse sin perder la dignidad humana. Hasta el artífice de la no violencia, el Mahatma Gandhi, estableció el valor de la ira: Que no debamos sentir resentimiento no quiere decir que debamos someternos . La indignación moral ante el estado de los asuntos de la ciudad, lo público, es una fuerza que hace cambiar las propias leyes, a los jueces, a la policía, a los gobernantes. Sin ira no hay lucha contra la injusticia, nos recuerdan los dramaturgos griegos. Pero, como han escrito Judith Butler y Martha Nussbaum, de nada sirve infligirle daño al perpetrador de una injusticia o un crimen: su sufrimiento no restituye eso tan importante que destruyó. Entonces, ¿qué se busca con el juicio? Es que Las Benévolas salgan de los cimientos de la ciudad para dos asuntos: escuchar que los responsables, además de aceptarlos, expliquen sus crímenes, y lograr que no se vuelvan a cometer. Si se puede, que los criminales ex presidentes restituyan lo robado, aunque, en el caso del dolor y la muerte, no existe tal retorno. Esa es la voz de la consulta: saber la verdad para que podamos, entre todos, decidir si es posible o no que alguien les otorgue alguna forma del perdón.