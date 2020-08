Tenemos que diseñar instituciones que garanticen la observancia de la ley, no sólo en este gobierno, y de ahí la necesidad de que se reconozca la facultad de la Función Pública de interpretación de la norma en el ámbito de nuestras respectivas atribuciones, tal y como ocurre con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria , aseveró.

Legisladores de Morena indicaron que el coordinador, Mario Delgado, respondió que no hubo simulación, sino que la reforma enviada por el Ejecutivo no se podía aprobar tal como les llegó, pero que se atenderá la petición del Presidente, por lo que se considera desaparecer todos los fideicomisos, incluido el Fondo para la Atención de Emergencias.

Más de 2 mil funcionarios sancionados

Al referirse a los casos de corrupción, Sandoval informó que entre las más de 2 mil sanciones a funcionarios, por primera vez se aplicó a una ex secretaria, Rosario Robles, y a un ex director general de Pemex, Emilio L., lo cual demuestra que en este gobierno no hay perdón ni olvido contra estas prácticas.

Informó que también se sancionó a los responsables de la compra de Fertinal y Agronitrogenados, se iniciaron procedimientos de responsabilidad contra funcionarios del sexenio pasado y se contribuye a la investigación contra el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

Asimismo, explicaron legisladores de Morena, durante la reunión se permitió la participación de Rubén Cayetano, aspirante a la candidatura al gobierno de Guerrero, quien manifestó que en la SFP se han frenado sus denuncias contra el delegado en la entidad, Amílcar Sandoval.