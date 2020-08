De La Redacción

Sábado 29 de agosto de 2020

Aunque por la mañana pidió a la gente no asistir a los actos que encabeza para evitar el riesgo de contagio por coronavirus, cientos de personas desoyeron el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador y se presentaron en la inauguración de obras de mejoramiento urbano en Reynosa, Tamaulipas.