De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 29 de agosto de 2020, p. 5

Al advertir a las autoridades encargadas de investigar el caso de Emilio Lozoya que no es recomendable retorcer la ley o actuar bajo consigna como se hacía antes , el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que él mismo gestionará la consulta popular para que la gente diga si se lleva a juicio a sus antecesores.

Lo anterior, precisó, en caso de que los ciudadanos no alcancen a reunir las firmas necesarias, o no haya consenso en el Legislativo para solicitarla consulta, aunque sugirió esperar el desarrollo de las indagatorias contra el ex director de Petróleos Mexicanos y las denuncias del ex funcionario, algunas de las cuales involucran a ex presidentes. “Lo voy a hacer (pedir la consulta) porque no quiero parecer verdugo, además, porque me he comprometido a mandar obedeciendo. Entonces, se hace la solicitud, si la Corte dice ‘es constitucional la consulta’, va al INE y se le pregunta al pueblo”, manifestó. Después reiteró que es partidario de ver hacia adelante .

Aseveró que el proceso y sus resultados no dependerán de la decisión de un puñado de servidores públicos o del Presidente ni tampoco de golpes, ataques, o enjuagues.

El que nada debe nada teme, y vamos a confiar en la Fiscalía, en el Poder Judicial y, sobre todo, pediremos su opinión al pueblo.