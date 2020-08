De La Redacción

Sábado 29 de agosto de 2020, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador atajó ayer la insistencia del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca –de los más activos de la Alianza Federalista que conforman mandatarios de oposición–, de que la federación brinde más recursos a los estados, al preguntarle directamente: ¿les debemos aquí, en Tamaulipas? , a lo que panista admitió que no.

Que no se diga que la federación no les entrega recursos a los estados porque no les debemos nada , subrayó el mandatario. También ratificó que no cerrará refinerías, en particular la de Cadereyta, en Nuevo León, al acusar que, como sucede con el Tren Maya, hay organizaciones disfrazadas de ambientalistas que se oponen a los proyectos gubernamentales y son financiadas por varias fundaciones estadunidenses, algunas de empresas trasnacionales.

En conferencia de prensa en la octava región militar en Reynosa, Tamaulipas, López Obrador rechazó dar su opinión sobre su aparición en un promocional de campaña para la relección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, al refrendar su respeto a las decisiones que tome el pueblo de ese país.

Después, instruyó al vocero Jesús Ramírez a mostrar una tabla con los nombres de nueve organizaciones que han emprendido acciones legales y campañas en medios de comunicación en contra del Tren Maya, y son financiadas por las fundaciones Kellog, Ford y ClimateWorks, así como los fondos Nacional por la Democracia y el Rockefeller Brothers.

Ramírez mencionó a los consejos Regional Indígena y Popular Xpujil; Diálogo y Movimiento; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Centro Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; México Evalúa, Animal Político y Fundación para el Debido Proceso, las cuales, sostuvo, han recibido de las fundaciones estadunidenses cerca de 14 millones de dólares desde 2006.