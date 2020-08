tras personas podrían decir que excelente. Quizá yo podría ir a Chiapas y me saldría más barato, pero el viaje que yo haga en el tren me va a costar matar la vida y la paz de mi territorio y las costumbres de mi pueblo. Si la gente estuviera bien informada, no estaría aceptando el proyecto”: María del Carmen Salgado Vázquez, Colectivo Las Florecitas de Xcanan, comunidad Nueva Vida, Calakmul, Campeche.

“Si ya tenemos experiencia en todos estos megaproyectos, por qué vamos a decir que sí al tren… Si me preguntaran qué es vivir bien yo diría que no me estén fumigando, que no me estén tirando mis bosques, que ya no se siga deforestando”: Leydy Aracely Pech, Ich-Ex, Hopelchén, Campeche.

“Los apicultores tenemos que lidiar con el precio de la miel y, al no haber lluvias, baja nuestra producción. Y ahora se nos viene otra amenaza: el tren: Anastacio Oliveros, ejido Conhuas, Calakmul, Campeche.

El tren es para los que vienen a ver lo que hay aquí, el agua, la pirámide. Ellos van a venir a construir otro nuevo Cancún : Emilio Jiménez, Xi’Nich, Chiapas.

El debate no es tren sí o tren no, sino cómo miramos nuestra vida : Ángel Sulub Santos, Centro Comunitario U kúuchil k-Ch’i’ibalo’on-Raxalaj Mayab’, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Testimonios del reportaje hablanlospueblos.org, de la columnista

