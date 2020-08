Ante este complejo panorama que está afectando de manera importante a la niñez, sería imposible no indignarse por todos aquellos adultos que en plena pandemia se empeñan por salir a atender asuntos superfluos, que hacen fiestas, que usan mal el cubrebocas o no lo usan porque simplemente no les da la gana hacerlo; o, lo que es peor, porque creen que el virus no existe.

n el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto) exigimos verdad, justicia y memoria para las víctimas de la llamada guerra sucia en Guerrero, cuya desaparición forzada permanece impune desde que el profesor Epifanio Avilés Rojas fue detenido el 19 de mayo de 1969, en el municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, por militares al mando del mayor Antonio López Rivera y llevado al campo militar No. 1 de donde no se volvió a saber más de él.

¿Cuándo será el día en que México aprecie y respete con sinceridad a la niñez?

Sam Fouilloux

La mafia inmobiliaria

El cártel inmobiliario, caracterizado por arrasar nuestra ciudad de México en áreas que afectan la suficiencia de agua y el medio ambiente, en complicidad con gobiernos citadinos anteriores, es finalmente frenado, contenido, y esperamos, sancionado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, como se reporta en las notas de Periférico sur 3042 y República de Argentina 96. Sin embargo, falta la puntilla que debe completar la Fiscalía General de Justicia, que debe actuar más, mucho más incisivamente contra la rapacidad de esas y otras constructoras.

José Lavanderos

Morena en la encrucijada de la historia nacional

En estos momentos de definiciones, el Movimiento de Regeneración Nacional, que llevó a la presidencia a un dirigente de izquierda, nos invita a reflexionar en los siguientes temas:

Cuando nace Morena fue no sólo una promesa sino una esperanza que consistió en un partido de nuevo tipo, el cual era un movimiento y no sólo un partido más.

Su militancia se iba a caracterizar por sus hábitos de no decir mentiras, no traicionar y no hurtar. Estos principios no solamente tienen que estar en el papel sino que deben aplicarse, sobre todo a integrantes activos, trátese de las cúpulas o de las bases. Si esos pilares se trastocan, este movimiento no irá lejos.

En el próximo Congreso de Morena se debe reivindicar la movilización como modo de actuar. No puede concebirse a un partido sumido en la lucha de corrientes mientras la derecha se envalentona y boicotea los avances del país. No podemos consentir que Morena sea otro partido electorero más, que se prepara solamente para los periodos de comicios, incitando a la ambición por puestos y cargos.

Este movimiento necesita presencia física en los diferentes ámbitos del país, acercarse a la ciudadanía, sean o no simpatizantes. Morena nació como resultado de un vigoroso movimiento del pueblo, con el pueblo y para el pueblo que reivindica los intereses más anhelados de México y así debe seguir.

México responde. Colectivo de Reflexión Política de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Juan Jaime Baez Jasso