Sábado 29 de agosto de 2020, p. 23

Tokio. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, anunció ayer que renunciará a su cargo debido a problemas de salud, con lo que puso fin a su mandato récord de cerca de ocho años.

Sin embargo, el primer ministro dijo que planea continuar su carrera política y que se postulará en las próximas elecciones generales que se celebrarán en el otoño de 2021.

Como ya no estoy en condiciones de responder con confianza al mandato del pueblo, he decidido que no debo permanecer en el puesto de primer ministro , dijo en una conferencia de prensa televisada a nivel nacional, disculpándose con el pueblo japonés por dimitir en este momento.

Su renuncia tiene el objetivo de evitar que su problema de salud cree un vacío de liderazgo, dijo Abe, quien agregó que comenzó a sentir una fatiga severa en julio, y perdió la confianza en su capacidad para servir a los japoneses.

Si bien la carrera por ser el próximo líder de Japón se intensifica, Abe dijo que permanecería en el cargo hasta que su sucesor sea elegido por el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), pero se abstuvo de mencionar a su candidato preferido.

De acuerdo con reportes de los medios locales, el PLD decidirá el próximo martes cómo realizar una elección de liderazgo, en la que parlamentarios y representantes de circunscripciones locales podrían emitir sus votos.

El primer ministro reveló que los resultados de las pruebas en junio mostraban que su colitis ulcerosa, una enfermedad intestinal que provocó que su primer mandato de un año terminara abruptamente en 2007, comenzó a causarle molestias de nuevo.