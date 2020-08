La transmisión del trabajo dancístico, en el canal de YouTube de la CND, implicó que bailarinas y bailarines grabaran las piezas coreográficas de corte clásico y neoclásico, teniendo como escenario y escenografía no sólo la sala o el comedor de sus casas, sino también espacios no convencionales, como azoteas o estacionamientos públicos.

L’ombre, con coreografía de Jacqueline López, música original de Alonso J. Burgos y las interpretaciones de Alicia Hauffray y Érick Rodríguez, fue otro estreno para el cual se seleccionó como espacio escénico el hotel Umbral México, donde muros de ladrillo rojo y angostos pasillos ciñeron las emociones de un hombre y una mujer.

Los otros dos estrenos fueron: Pavana, con coreografía e interpretación de Julio Morel, y Song of Myself, con coreografía de Julio Arozarena, interpretaciones de Ana Elisa Mena y Roberto Rodríguez, música de Franz Schubert y Dafnis Prieto y texto en off de Facundo Cabral.

El programa de Gala en tu Casa integró también las adaptaciones de las clásicas piezas el Lago de los cisnes, El corsario y El talismán, originales de Marius Petipa; Carmen, con coreografía e interpretación de Argenis Montalvo, y La muerte del cisne, con adaptación coreográfica e interpretación de Mayuko Nihei, quien seleccionó como espacio escénico la azotea de un edificio de la Ciudad de México.

Extraordinaria gala en la que se combinaron trabajos clásicos del ballet con obras contemporáneas concebidas durante el confinamiento, mismas que se pueden apreciar en el canal de YouTube de la CND.