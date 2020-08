1975 e

s acaso un año decisivo en la vida de Juan Soriano. Se hospeda en un hotelito de París, en el barrio de La Madeleine, donde cree morar en forma provisional mientras cumple con un contrato de Olivetti: un álbum de litografías que la firma italiana ofrecerá a sus mejores clientes. Juan vive desde tiempo atrás en Roma al lado de su compañero, el escritor Diego de Mesa.

Soriano trabaja en el prestigioso taller de litografías Clot, Georges et Bramsen, dirigido por el gigante danés Peter Bramsen, el capitán del navío, como lo llama Antonio Saura en un excelente texto sobre este peculiar barco y su tripulación de pintores: Roland Topor, Pierre Alechinsky, Asger Jorn, Van Velde, Pol Bury. Años antes, Francisco Toledo inició la peregrinación de artistas mexicanos a este taller frecuentado por los impresionistas en el siglo XIX. Juan se siente en este atelier como pez en el agua. En ese 1975, ahí trabajan también Carmen Parra y Alberto Gironella. Más tarde llegará José Luis Cuevas.

Juan hace y rehace una litografía donde aparece un burro al lado de un árbol. No podría decir a la sombra de un árbol , porque Soriano sigue el curso de las estaciones y el follaje verde profundo del verano pasa a las hojas doradas del otoño antes de desaparecer con la llegada de invierno, mientras el asno cambia ligeramente de posición como si tuviera vida propia animado por el soplo de la mano creadora del artista.

Recién desembarcada en París, encuentro una familia en el taller a donde voy casi a diario. Carmen Parra, generosa como siempre, me invita a escribir un texto para un álbum de tres litografías sobre la magnífica escultura de Paulina Bonaparte de Antonio Canova situada en el palacio Borghese. Carmen va a pintarla relajada en un tríptico de espejos donde aparece también el rostro de la pintora… o la escritora.