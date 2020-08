Juan Carlos G. Partida

Sábado 29 de agosto de 2020, p. 2

Guadalajara, Jal., El jalisciense José Luis Valencia Valencia, con su colección Los tiempos de Dios, fue designado de entre 488 participantes como el ganador del 19 Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola, organizado por el Centro Universitario del Sur (CUSur) de la Universidad de Guadalajara y la Editorial Universitaria.

El libro de cuentos es consistente, mantiene una atención sin concesiones alrededor del tema de la violencia, tema que el autor logra tratar sin puntos de vista condescendientes, con recursos narrativos que dan cuenta de una pluma experimentada , según el presidente del jurado, el escritor Julián Herbert.

Valencia dijo que el premio lo tomó por sorpresa y lo recibe con beneplácito tras un año de realización, en el cual se dedicó a escribir los cuentos trágicos y de violencia que le pueden pasar a cualquiera.

“Son el reflejo de la sociedad en la que vivimos, no sólo del narco, las desapariciones, sino de las decisiones que vamos tomando en el transcurso de nuestra vida que pueden terminar en tragedia”, afirmó.