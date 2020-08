Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Sábado 29 de agosto de 2020, p. 29

Comerciantes de los bosques de Chapultepec y Aragón bloquearon ayer la avenida Paseo de la Reforma, a la altura de la Puerta de los Leones, con la finalidad de presionar al gobierno capitalino de cumplir con la entrega de 25 mil pesos que se les otorgaría como préstamo en julio pasado ante las dificultades que enfrentan al suspender actividades por la emergencia sanitaria.

Los vendedores realizaron un mitin en la entrada principal, donde expusieron que sus familias han resultado afectadas y aún no se les toma en cuenta pese a ser parte de un sector muy vulnerable.

Expusieron que no hay una política pública para resolver el problema, a seis meses de la suspensión de actividades, porque no sólo se trata de la falta de ingresos: perdimos la mercancía, la inversión que teníamos en productos, la cual ya no es posible recuperar .

Ante la falta de respuesta oficial, porque el personal de concertación política asignado a la atención de los comerciantes no tenía facultad de respuesta, decidieron bloquear el paso de automóviles en Paseo de la Reforma, que al principio hicieron sólo en un sentido.

Tras varias minutos de resistencia, el bloqueo se extendió en ambos sentidos, lo que dificultó aún más la movilidad de la zona, por lo que llegaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a desviar la circulación.