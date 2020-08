Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Sábado 29 de agosto de 2020, p. 27

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la capital, afirmó que la corrupción que caracterizó a la administración pasada, particularmente en lo que se refiere al desarrollo inmobiliario, se está acabando y erradicando , tanto así que ya hay órdenes de aprehensión contra ex secretarios y actualmente se ordena ese tema en la ciudad, pues si bien se han otorgado facilidades a los constructores en levantar la economía en la metrópoli, eso no significa que no deban cumplir con lo dispuesto en la ley.

En su videoconferencia, la jefa del Ejecutivo local señaló que en el ordenamiento de la ciudad la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) no sólo ha dado seguimiento a los juicios por lesividad que se mantienen en el Tribunal de Justicia Administrativa por obras inmobiliarias irregulares, sino que se ha puesto orden en los proyectos y polígonos de actuación aprobados con base en los usos de suelo.

Aseguró que no se hará ninguna obra que no tenga el acuerdo de los vecinos, por lo que es de suma importancia el trabajo que realiza la Secretaría de Medio Ambiente para llevar a cabo la consulta ciudadana en los megadesarrollos.

La mandataria aseguró que en casos como el edificio ubicado a un lado de la presa Anzaldo, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde el pasado jueves el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) repuso los sellos de suspensión de actividades, se llegará hasta las últimas consecuencias.