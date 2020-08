Recordaron que los pozos contaminados no se han clausurado. Incluso los que son materia del fallo de la Corte, a pesar del amparo que habían ganado continuaron abiertos; además, no hay planes de saneamiento o de reubicación. Es por eso que no confiamos en el agua que llega a nuestras casas, ya que proviene de los pozos, muchos de los cuales están localizados a menos de 500 metros del río Sonora .

En diciembre de 2019 la Cofepris públicamente dijo que se habían tomado muestreos a pozos de la región y confirmó que la contaminación persistía. Grupo Poder precisó que a través de solicitudes de transparencia obtuvo los resultados de los muestreos y en todos se reportó arsénico, con valores por encima de los de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS).