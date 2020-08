Periódico La Jornada

Viernes 28 de agosto de 2020, p. 7

Frente a un contingente de simpatizantes apretujados en un pequeño espacio durante la presentación en Matamorros, Tamaulipas, del Programa de Mejoramiento Urbano, el presidente Andrés Manuel López Obrador se disculpó por haber realizado el evento en condiciones que representaban riesgos en plena pandemia de Covid-19, y les pidió que se retiraran.

La verdad es que me siento apenado, muy apenado porque no debió hacerse este acto. Estamos en plena pandemia todavía y tenemos que cuidarnos, todos, de modo que no voy a tardar mucho, porque quiero que guarden sana distancia y que se vayan retirando. Se los digo con todo respeto, tenemos que cuidarnos, la salud es primero , indicó.

En el presidium estaba el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien en su discurso se refirió a las peticiones de ciudadanos como las de la porra , mientras dirigía la mirada a las personas que no dejaban de agitar las mantas y tratar de acercarse al Presidente.

En redes sociales fueron difundidas imágenes en los que se ve a varios cientos de personas, rumbo al evento, con banderines de Morena.

Entre los gritos, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, informó de la entrega –a autoridades locales– de 45 obras realizadas a través de los programa a su cargo en colonias marginadas de Matamoros, con una inversión de 482 millones de pesos.