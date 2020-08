L

os datos que López-Gatell y su equipo presentan todos los días son proporcionados por la misma organización a cargo de la política sanitaria para enfrentar la pandemia. La parte se erige en juez y mide y juzga su desempeño con el usual escaso espíritu crítico de situaciones así. Según la Martin School de la Universidad de Oxford (UdeO):

“Ningún país conoce el número total de personas infectadas con Covid-19. Todo lo que sabemos es el estado de infección de quienes se han sometido a la prueba. Todos aquellos que tienen una infección confirmada por laboratorio se cuentan como casos confirmados. Esto significa que los recuentos de casos confirmados dependen de la cantidad de pruebas que realmente realice un país. Sin pruebas no hay datos. Las pruebas son nuestra ventana a la pandemia y cómo se está propagando. Para interpretar cualquier dato sobre casos confirmados, necesitamos saber cuántas pruebas de Covid-19 realiza realmente el país”. ( ourworldindata.org)