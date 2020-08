Ap y Reuters

Viernes 28 de agosto de 2020

Bélgica. El británico Lewis Hamilton, hexacampeón de Fórmula 1, dijo que no boicoteará el Gran Premio de Bélgica, el domingo, después de que una ola de protestas por parte de deportistas profesionales parando actividades en Estados Unidos por el caso de Jacob Blake, el afroestadunidense que fue baleado por la policía en Wisconsin.

Primero, pienso que es increíble lo que muchos están haciendo en Estados Unidos en sus deportes. Mucha gente está respaldando a los deportistas, como organizadores y comentaristas, y realmente presionando por los cambios. Sin embargo, no sé realmente si hacerlo aquí en particular tendría algún efecto , dijo Hamilton, el primer y único piloto negro de la Fórmula 1, quien se ha manifestado contra el racismo durante la temporada.

Se ha pronunciado en semanas recientes tras la muerte de George Floyd a manos de un policía en Minneapolis. El británico y otros pilotos se han arrodillado en todas las carreras en lo que va de la campaña en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter. Ha lucido además camisetas con la leyenda Acabemos con el Racismo , alzando el puño derecho en el podio y criticando a otros equipos de F1 por mantener silencio sobre el racismo.