Al respecto, la tallerista Jackline señala en la publicación: Es una situación fuerte y dolorosa; se restringió la entrada de personas , no sólo de familiares, sino también de quienes imparten talleres. Con los cursos, de alguna manera les llevabas un pedacito de calle, de libertad .

En principio, el proyecto fue impulsado por las especialistas del Instituto de Investigaciones Estéticas para aportar conocimiento académico al servicio de urgencias sociales, como la reproducción de la violencia contra las mujeres y su ejercicio en el sistema penitenciario.

La función del arte

Colectivos de artistas y las mismas presas se han unido para dar vida a esta propuesta de resistencia en el encierro, porque las prácticas artísticas en este contexto son muy útiles .

Un fruto de su colaboración, entre otros, fueron cuatro murales para transformar el espacio carcelario . En ellos se expresan conceptos de libertad, así como nociones jurídicas. Recién inaugurado, comentó Lulú, una de las partícipes: “Dijeron ‘píntense como quieran’; yo no me iba a pintar viendo hacia adentro, si es lo que yo no quería ver. Yo quería ver hacia afuera, la inmensidad, lo grande, la libertad”.

Publicado hace unos días, señalan: Comenzamos este fanzine, confinadas, con la intención de reflexionar sobre los impactos diferenciados que ha tenido la epidemia en mujeres privadas de la libertad. Reflexionamos de manera colectiva sobre cómo la universidad podía acercarse a las prisiones en medio de una emergencia sanitaria que nos ha condenado al distanciamiento social , exponen en el ejemplar digital de 100 páginas, el cual se distribuye de manera gratuita en el enlace https://bit.ly/3i3T5Cz