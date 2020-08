E

n poco más de un año murieron numerosos amigos queridos. Y el género del obligado y recurrente pésame ya me resulta cuesta arriba –siempre ha sido así, pero más aún en este lapso hollado por la pandemia.

Nunca como en esta peste aleve representada a todo color he invocado el poema de Jorge Cantú de la Garza, otro amigo –poeta él– muerto hace tiempo. Escribía: ya sólo nos vemos en las bodas / en los entierros / y en las tomas de protesta.

Ahora es peor. No nos vemos ni para disfrutar una taza de café, la charla vivificante o un saludo al paso.

Silvia ya no está. No la veremos en el próximo encuentro acompañada sin falta por Miguel, quien ahora, dice, se quedó a la mitad, sin su mujer: pantera negra y cantos de aves . Una de las parejas eje en el mundo cultural de Monterrey. Por suerte ella, Silvia Mijares, me pidió que le escribiera el prólogo para su libro Los pájaros impensables de la filosofía, que reúne su labor filosófica de largos años. Con Miguel Covarrubias, el punto velar de la poesía en la familia y fuera de ella hacíamos fiesta de la conversación sobre el tema de este libro, editado por la universidad pública de Nuevo León. Se traducía en generosas tandas de charla sobre sus diversas temáticas.

Silvia ya no está y esto es grave. Su partida nos priva de su actitud apasionada, gozosa y recia que nos liberaba una nube de endorfinas; de sus convicciones donde anidaban ideas políticas, teoremas filosóficos y literarios. Lo más triste es que no tenemos la exclusiva. La ciudad se ha quedado huérfana de filósofas y sus filósofos no están a la vista. Eso resulta tan peligroso como un hombre sin un libro.

Alejandra Rangel era la otra filósofa –que hizo del existencialismo heideggeriano la praxis que a su autor le faltó–. Murió unos cuantos días atrás. Su magisterio se extendía en varias dimensiones: el aula, el periodismo, la promoción cultural, la construcción de tejido social y, muy señaladamente, la dimensión afectiva de la amistad.

La familia Rangel, de la que fue genearca el escritor y culto liberal, Raúl Rangel Frías –uno de los fundadores de la que Alfonso Reyes pensó como la Universidad del Norte–, aún no se reponía de la muerte de Alfonso Rangel Guerra: pensador, literato, universitario digno de esta rama familiar. Fue rector de la UANL, como lo fuera su primo Raúl, y también responsable de la Anuies. Igualmente, un amigo comprometido con el ámbito de la universidad: a mi solicitud aportó un postrer trabajo sobre el tema para un libro sobre la autonomía universitaria publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León para conmemorar el centenario de la reforma universitaria de Córdoba.