Pero Lionel Messi no está dispuesto a pagar. Se ha amparado ya en la llamada doctrina de la FIFA –el organismo rector del futbol en el mundo– y, a decir de algunos, no existe jurisprudencia que impida al jugador cambiar de equipo.

Las razones de la ruptura no han sido especificadas por el astro del futbol, aunque ya de tiempo atrás se rumoraba de su hartazgo. Trascendieron algunos desencuentros con la nueva directiva del equipo, encabezada por Josep María Bartomeu, a los cuales se sumaron recientemente los malos resultados deportivos y el posterior despido de jugadores importantes en la plantilla.

Lo cierto es que desde los 13 años de edad, cuando su padre firmó el primer contrato sobre una servilleta de papel y se mudó con toda la familia a radicar a Barcelona, el todavía número 10 del Barça no sólo ha sido un motivo de orgullo y un emblema deportivo para los catalanes, sino que ha representado, además, un producto comercial excepcional para el club de futbol y para la propia comunidad autónoma. Su sola presencia en las canchas se traduce cada año en millones de euros.

No anticipo cuál será el desenlace final. Al parecer no habrá vuelta atrás. La relación laboral entre Messi y el club está rota, a pesar de los afanes de la directiva por recomponerla. Pero vaya o no a los tribunales, el asunto tendrá un impacto global. En España, por lo pronto, se da por hecho que el futbolista cambiará de aires.

Y mientras tanto en Barcelona no hallan cómo apagar la hoguera ante los airados reclamos y las protestas de los socios y aficionados por la posible partida de su ídolo y capitán, en otras ciudades europeas como París, Torino, Milán y Manchester, ya sueñan con poder reclutar en sus filas al más famoso, al más rentable jugador de futbol en la actualidad.