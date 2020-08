De la Redacción

Al denunciar una operación irregular de otra planta de fertilizantes, por la que se pagaron 9 mil millones de pesos bajo la gestión de Emilio Lozoya al frente de Petróleos Mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo en Torreón, Coahuila, que la operación fue financiada por medio de la banca de desarrollo, cuando un hijo del ex presidente De la Madrid era director del Banco de Comercio Exterior y el actual gobernador del Banco de México (BdeM) estaba en Hacienda y luego fue director de Bancomext cuando estos créditos . El gobierno ya presentó denuncia, adelantó.

En conferencia es esta ciudad, dijo que esa operación de manera inexplicable , no está en la declaración de Lozoya. Señaló que hasta ahora en ese proceso legal se encuentran vinculadas 70 personas, pero precisó que la Fiscalía General de República (FGR) no ha solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar las cuentas de ninguno de los personajes mencionados, incluido el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Sobre la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes que estuvieran involucrados en posibles delitos, afirmó: “¿Quién va a decidir si procede o no procede? Primero, la gente, porque al final es una elección. La gente va a ir de manera libre a decir: ‘Sí quiero que se enjuicie o se castigue a los ex presidentes o no’. Siempre va a ser el pueblo el que va a tener la última palabra. Si es constitucional o no, lo tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia”.