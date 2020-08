Sin embargo, el TFJA avaló la sanción, aprobando el proyecto presentado por el magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, donde se argumenta que los sancionados no probaron haber actuado conforme al debido proceso.

No probaron su dicho

Los actores debieron acreditar que, contrario a lo señalado en la resolución impugnada, su informe no adolecía de lo indicado por la autoridad demandada; sin embargo, fueron omisos en controvertir las razones por las cuales la autoridad consideró que el informe estaba incompleto, con lo cual quedó acreditado que la investigación que realizaron no fue diligente, dado que los actores no pusieron interés ni esmero, mucho menos fueron eficaces en el cumplimiento de su obligación .

En su investigación se concluye que fue incompleta porque debían practicar diligencias que permitieran el esclarecimiento del delito y la identidad de los probables responsables , concluye el fallo.

Esta resolución aún puede ser impugnada, vía amparo, ante un juzgado federal.