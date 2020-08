L

as muy altas cuotas que cobran las escuelas particulares, a todas luces injustas si se mide la situación económica en México, se deciden, en algunos casos, fuera del país, pues sólo obedecen a los intereses de las empresas trasnacionales a las que pertenecen.

Bajo un lema no explícito que advierte: quien no pueda o no quiera pagar que deje la escuela , los planteles privados usan las condiciones impuestas por la pandemia, que entre otras cosas acarrea nuevos costos para los padres de familia, con el fin, aparente, de iniciar una especie de depuración en sus matrículas.

Así, la noticia es que la suerte de la enseñanza de buena cantidad de niños en esta ciudad se decide fuera de México, y en muchas ocasiones, en su contra.

Tal vez no sea más que otro tópico que por imposible de modificar haya perdido importancia, pero ahora que se vive dentro de la 4T renace la esperanza de que las cosas cambien.

Los cálculos que hasta ahora se ofrecen sobre el resultado de la educación modelo Covid parecen, hasta ahora, desastrosos, sobre todo para los niños que empiezan a recibir clases, porque los métodos emergentes son poco eficientes, pero dentro de todos los males que causa la pandemia tal vez uno, trascendente, pueda revertirse. Nos referimos, desde luego, a las escuelas privadas que transitan en un cómodo caos donde la educación es lo de menos, lo importante es el pago puntual de las colegiaturas.

Hoy en la Ciudad de México las escuelas que cobran la educación rebasan a las públicas, que son gratuitas, aunque el número de estudiantes es mayor en los planteles llamados de gobierno, y es que en las pasadas tres décadas, cuando menos, la enseñanza se convirtió en un negocio boyante.

En ese periodo nacieron escuelas hasta en el estacionamiento de algunas casas. Con mínimas regulaciones, en muchos casos ofrecen alimentar el ego de los padres de familia, en otros, retener a los estudiantes durante un lapso conveniente para evitarles algún tipo de ocio dañino, y algunas más, tal vez las menos, un sistema de enseñanza de calidad.

Todo esto ha sucedido al amparo del desinterés de los gobiernos por cumplir con la ley que obliga a proporcionar educación gratuita a sus gobernados, y así los planteles de todo tipo han aparecido y desaparecido sin control, como si pertenecieran a una entidad fuera de esta ciudad.