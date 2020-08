Además, se hizo una revisión médica a los colaboradores que permanecieron en esa área de trabajo, quienes no presentaron problemas de salud .

Se desconoce la magnitud del daño

La trasnacional no dio a conocer qué sustancias derramó, el volumen o el lugar exacto del incidente. La Jornada acudió ayer a la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para saber qué encontraron los inspectores de la dependencia federal en la mina, quienes suelen acudir por protocolo.

No obstante, la bióloga Lourdes Angélica Briones Flores –responsable de la oficina–, pidió al reportero buscarla después, ya que no tenía información sobre el derrame porque los inspectores de la Profepa no habían acudido a la mina Fresnillo PLC para verificar la dimensión del derrame de sustancias tóxicas.