Los aficionados también tendrán espacio en milongas virtuales. Asimismo, esta edición rendirá homenaje a leyendas de la cultura tanguera como Astor Piazzolla, Mariano Mores, Aníbal Troilo y Osvaldo Pugliese. También habrá un segmento especial dedicado a las mujeres y su papel en el tango.

Pero la edición 2020 no está exenta de polémica. No es lo mismo hacer un video en mi casa que estar frente al público en vivo , dijo a Ap la bailarina profesional Katherine Laitón, finalista del campeonato entre 2016 y 2019, quien declinó participar en esta edición. Agregó que ella vive sola y lo considera una desventaja frente a quienes bailan con sus parejas. Soy trabajadora del tango y actualmente no tengo ningún ingreso porque todo está cerrado. Entonces, ¿cómo pretenden hacer un campeonato en este contexto, cuando no hay ni para las necesidades básicas?

Los cinco meses de confinamiento han agravado la recesión económica en Argentina que golpeó al sector cultural. Bailarines profesionales de tangos y propietarios de milongas temen por su futuro.