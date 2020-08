Con Rusia y EU en control de poco más de 90 por ciento del armamento nuclear y ambas potencias con su despliegue balístico en condición de alerta máxima , el riesgo de guerra accidental o intencional, es alto. La declaración de Putin, dada a conocer por la prensa sin mayor explicación, en efecto se acompañó con un pronunciamiento de Sergey Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia en un discurso ante la Conferencia Primakov en Moscú. Elena Teslova, en síntesis difundida por Anadolu Agency (AA) (10/7/20) permite calibrar lo dicho por Putin. Teslova indica que Rusia advierte de una creciente amenaza de guerra . En medio de un intenso impulso del Pentágono a las armas nucleares de bajo impacto ( low yield), para equipararse como armamento convencional , lo que aumenta la intención de EU de usarlas. Lo grave es abrir un primer ataque sorpresivo, que ha sido el escenario favorito de EU desde los años 1960, según reveló Daniel Ellsberg, The Doomsday Machine (2017), libro con el subtítulo de Confesiones de un planificador de guerra nuclear, entre las tareas de Ellsberg, quien liberó al público y al mundo, desde la Rand Corp, los operativos secretos de la criminal guerra de Vietnam.

En su discurso Lavrov advirtió que el riesgo de una guerra nuclear aumenta de manera significativa porque EU no acepta reafirmar su imposibilidad . Agregó que estamos en particular preocupados de manera significativa por el rechazo de ya 2 años, de los estadunidenses de reafirmar el principio fundamental de que no puede haber ganadores en caso de una guerra nuclear y en consecuencia nunca debe ser desatada . Además, dijo que Washington destruye los instrumentos de control armamentista , desde el Tratado Antibalístico hasta el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, que Lavrov predice que EU no renovará en 2021. Todo eso para librarse de ataduras y amenazar con el uso de la fuerza y agregó significativamente que a los pedidos de Moscú para reafirmar la imposibilidad de una guerra nuclear, entregados por escrito, Washington responde que todavía sigue examinando el documento , pero en su comentario el lado ruso percibe que EU gustaría debilitar lo categórico de este axioma .

