Ericka Montaño Garfias

Periódico La Jornada

Jueves 27 de agosto de 2020, p. 5

La novela The discomfort of evening, de la escritora holandesa Marieke Lucas Rijneveld y traducida al inglés por Michele Hutchison, fue la ganadora del International Booker Prize 2020. El galardón consta de 50 mil libras, que se divide en partes iguales entre la escritora y la traductora. En la lista larga se preseleccionaron 124 obras de 30 lenguas traducidas al inglés, y la selección final fue de seis obras traducidas del alemán, holandés, farsi, japonés y español.

En la lista corta de novelas seleccionadas para este año se encontraban dos autoras latinoamericanas: la mexicana Fernanda Melchor, por su novela Temporada de huracanes, traducida por Sophie Huges, y la argentina Gabriela Cabezón Cámara, con su obra Las aventuras de China Iron, traducida por Iona Macintyre y Fiona Mackintosh.

Las otras tres novelas que se encontraban en la lista corta eran The enlightenment of the greengage tree, de Shokoofeh Azar, escrita en farsi, cuya traducción se mantuvo anónima; Tyll, de Daniel Kehlmann, con traducción de Ross Benjamin, y The Memory Police, de Yoko Ogawa, traducida por Stephen Snyder.

En esta ocasión el jurado fue integrado por Lucie Campos, Jennifer Croft, Valeria Luisellui y Jeet Thayil, cuyo presidente, Ted Hodgkinson, anunció el libro ganador en una ceremonia virtual.