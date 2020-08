Publicada por primera vez en 1939 en Gran Bretaña, la obra llevaba por título Ten little niggers –el vocablo nigger también tiene una connotación peyorativa en inglés–, pero al año siguiente salió en Estados Unidos como And then there were none (Y entonces no quedaba ninguno), con el acuerdo de la autora. En el Reino Unido, el título fue modificado en los años 1980, y hoy lo estamos cambiando en todo el mundo , dijo Prichard.

Agatha Christie escribía sobre todo para entretener y no le habría gustado la idea de que alguien se sintiera herido por una de sus frases (...) No quiero que un título desvíe la atención de su trabajo , añadió.

Diez negritos, adaptada al cine y a la televisión, es ante todo un fenómeno literario mundial, con más de 100 millones de ejemplares vendidos. Es su mayor éxito y el libro de crimen más vendido de la historia , recordó su bisnieto.