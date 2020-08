Tengo amigos que desde que empezó la pandemia, como artistas se sentaron en casa a esperar que pasara, y esto no va a pasar nunca. Mientras hay quienes están aguardando, conozco a muchos, y siento que soy parte de ellos, que no hemos parado de buscar otros caminos.

Rivera Calderón (Ciudad de México, 1972) sostiene que estamos equivocados si seguimos pensando que vamos a volver a nuestra vieja normalidad o que las cosas van a regresar exactamente a cómo eran antes. Lo que va a seguir siendo es el arte, que no se va a acabar nunca, la posibilidad de interpretar la realidad desde otros puntos de vista .

El sencillo Después del fin del mundo es una colaboración de Amandititita, Leo Soqui y Monocordio, conformado por Alonso y José María Arreola y Rivera Calderón, quien adelantó que el programa Me canso ganso iniciará en Canal 22 su cuarta temporada el 3 de septiembre.

Me da risa ver cómo mucha de la oposición política del país gasta el tiempo valioso de sus vidas tratando de desprestigiar a un equipo de médicos que lo único que están tratando de hacer es paliar la catástrofe sanitaria que estamos viviendo en todo el mundo , afirma el también músico y locutor.

Esta pandemia, sumada al gobierno que viene de la primera elección realmente democrática en este país, ha creado situaciones explosivas. Hay mucho resentimiento social, no sólo por la gran desigualdad que siempre ha habido, sino de los que se sentían propietarios del país. Es un momento que ha permitido vernos tal cual somos. Ése es un elemento invaluable , menciona en entrevista con La Jornada.

Ante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, los artistas hemos tenido que estar abiertos y muy flexibles ; quienes no lo estén no van a sobrevivir en su profesión , dice el escritor, compositor y periodista Fernando Rivera Calderón, que lanzará este jueves su canción Después del fin del mundo.

▲ El escritor, compositor, poeta, periodista y locutor con su perro Perucho. Foto de Liliana Estrada, cortesía del artista

Sostiene que el papel que ha tenido el arte, sobre todo el de estos artistas que no han parado, ha sido muy valioso para los que estamos en casa, porque yo produzco obra, pero también estoy beneficiándome de la obra de otros colegas que han hecho canciones, que han pintado, y libros maravillosos o poemas entrañables .

Sobre Después del fin del mundo, Rivera Calderón recuerda que al principio del confinamiento se quedó paralizado intentando comprender. “Cuando entendí que no entendía nada y que no había manera de entenderlo, me puse a escribir nuevamente y a hacer canciones. Nuevamente se abrió mi capacidad creativa. En ese contexto nace esta canción.

“Es una respuesta a mucha cursilería creativa que yo he escuchado desde que empezó la cuarentena, canciones de ‘hermanos, nos queremos’. En este apocalipsis a fuego lento, cómodo, ese discurso tan empático no necesariamente tiene que ver con la realidad. En cambio, yo quería hacer una canción que se riera de este absurdo en el que estamos metidos.”

Este abordaje “es el primer reguetón intelectual. Estamos pensando que a quienes les gusta el reguetón lo escuchen y tengan un momento de reflexión y también que los intelectuales le bajen dos rayitas y perreen un poco”.

El título refiere, explica Rivera Calderón, a Cool memories, de Jean Baudrillard. El libro del filósofo y pensador francés consigna que en una película porno un actor le preguntó a la actriz: Oye, ¿qué vas a hacer después de la orgía? La misma pregunta hago: ¿qué vas a hacer después del fin del mundo?