Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Jueves 27 de agosto de 2020, p. 3

Es urgente que el gobierno federal emita una Declaratoria de Patrimonio Cultural que garantice la protección no sólo de los restos de poco más de 60 mamuts –entre otras osamentas de fauna del pleistoceno y vestigios prehispánicos–, sino del contexto paleontológico del yacimiento hallado en mayo en terrenos donde se construye el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, en el estado de México.

El salvamento debe estar en manos de expertos, sin la presión de militares ni de quienes no desean que baje el ritmo del avance de las obras o de aquellos que nunca están en sintonía con los intereses de la ciencia .

Así lo plantea Francisco Javier López Morales, ex director de Patrimonio Mundial del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), al detallar el contenido de la carta abierta titulada Por el rescate del patrimonio paleontológico y prehispánico hallado en Santa Lucía, que firma junto con Carlos Lara, especialista en derecho de la cultura de la Universidad Carlos III de Madrid; Francesco Bandarin, director del Centro de Patrimonio Cultural de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), y Matteo Fabbri, paleontólogo de la Universidad de Yale, entre otros académicos mexicanos y extranjeros.

En la misiva se explica que el yacimiento tiene un valor universal excepcional , por lo que también se debería preparar, de manera inmediata, un expediente amplio para inscribir la zona en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, pues se trata de “un eslabón tangible del aporte mexicano a la cultura de la humanidad.

Minimizar e ignorar estos indicadores del delicado mecanismo de la evolución planetaria sería considerado, con toda justicia, una afrenta a la cabal comprensión de la naturaleza como un todo. Nuestra preocupación radica, fundamentalmente, en que si las obras realizadas en el aeropuerto no se llevan a cabo bajo el principio de la factibilidad cultural establecido por la ley de planeación de 2011, se podría privar al mundo de lo anteriormente señalado, afectando tanto el derecho humano de acceso a la cultura como el ejercicio de los derechos culturales y compromisos internacionales que el Estado mexicano ha firmado.

En entrevista con La Jornada, López Morales, doctor en arquitectura, insiste en que los huesos importan, pero tiene igual relevancia el contexto , el cual podría estar en riesgo ante la construcción del aeropuerto, pues como informó Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador nacional de arqueología del INAH, se tiene la intención de recuperar los vestigios para exhibirlos en una galería (La Jornada, 27/5/20).