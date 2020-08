Los prejuicios de Trump no son exageraciones personales, ideas un tanto delirantes que ha internalizado en solitario, sino que tienen asidero en millones de sus conciudadanos que también añoran el regreso a la edad de oro. Aunque la nostalgia de tal periodo sea más una idealización y menos una realidad histórica. De lo que se trata en la visión restauradora del eslogan trumpiano ( Make America Great Again) es de purificar la nación, liberarla de lastres ajenos a su ethos primigenio. Dudo que Trump haya leído la obra de Samuel P. Huntington, ¿Quiénes somos?: los desafíos a la identidad nacional estadounidense (Paidós, 2004); sin embargo, de manera más reduccionista que el académico de la Universidad de Harvard, el empresario/político está convencido de que los extraños desafían y ponen en peligro la cohesión cultural del país. Por esto es recurrente en Trump la estigmatización de quienes son ajenos a los valores fundantes de Estados Unidos.

Igual que en su anterior campaña presidencial, en la presente Donald Trump tiene en la agenda de cómo acrecentar el pánico en millones de votantes el eje antinmigrante. Por ello en la Convención Republicana han sido presentadas “imágenes y voces que repiten que los demócratas favorecen fronteras abiertas donde ‘extranjeros ilegales’ llegan a competir por empleos y por seguros de salud con los estadunidenses” (https://www.jornada.com.mx/2020/08/25/mundo/023n1mun).

Golpear simbólicamente a los inmigrantes del sur, especialmente a los ugly mexicans, tiene fuertes resonancias en los partidarios de Trump que conciben a los fuereños como depredadores del paraíso. Veremos crecer en los discursos de campaña la verborragia de Trump contra los inmigrantes y las palmas que cosecha entre los nacionalistas conservadores.

La maquinaria republicana/trumpista incluyó entre los oradores a representantes de las minorías latina y afroestadunidense, para hacer visible que apoyan al candidato diversos sectores y no solamente un amplio porcentaje de la población blanca. Todos los que han dado discursos de apoyo a Trump repiten las obsesiones del personaje, y que solamente él puede ahuyentar definitivamente los fantasmas que hacen peligrar el American way of life.

Donald Trump sabe del efecto causado entre una parte de los posibles votantes, los hombres y mujeres que tienen acendradas creencias religiosas, cuando hace invocaciones a Dios. Por esto no faltan en sus declaraciones y discursos las menciones a la divinidad. A la vez, sin pudor, hace hincapié en frases efectistas que reflejan, según él, su profunda identificación con la leyenda impresa en los dólares: In God We Trust.

Las encuestas apuntan a que Trump no es actualmente el favorito del electorado. Sin embargo, la tendencia podría revertirse y el magnate neoyorquino busca medios para lograrlo. Sus herramientas serán guerras de infundios y hacer que los ventiladores esparzan tanto estiércol como sea posible. Solamente el dique de los sufragios de la ciudadanía puede contenerlo.