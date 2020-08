Responzabilizan de estos hechos a la Orcao, a la que insisten en llamar paramilitar, al partido Morena, al gobierno del estado y al federal, que no han dejado de sembrar la violencia en la región con el fin de golpear no sólo a nuestras hermanas y hermanos de las comunidades bases de apoyo del EZLN, sino a todos los pueblos que soñamos la lucha por la vida, con sanar a nuestra madre tierra y no dejar que se privatice, que no regresen nunca más los patrones capitalistas y los malos gobiernos a los territorios autónomos zapatistas y que esa luz siga floreciendo en los territorios de los pueblos originarios del CNI- CIG y toda la humanidad .

Aunque apenas ahora se registre en los medios de comunicación nacionales, las acciones violentas de los transportistas afiliados a la Orcao ha sido continua. Este año se han repetido fuertes choques entre ellos y contra otros transportistas, sobre todo en el importante crucero de Cuxuljá y en el tramo carretero hacia Oxchuc, con vehículos incendiados, persecuciones aparatosas, saqueos, personas heridas. En dicho contexto también se han registrado en tiempos recientes asaltos e incluso asesinatos en la ruta a la cercana ciudad de Ocosingo.