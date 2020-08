Ayer, el coordinador de Morena, Mario Delgado, informó que el lunes en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador le comentó que evalúa la posibilidad de solicitar al Congreso que avale la consulta para enjuiciar o no a los ex presidentes.

La Cámara de Diputados no ha aprobado la ley reglamentaria de la reforma al artículo 35 de la Constitución para regular la consulta popular ni la que corresponde en materia de revocación de mandato, e incluso ninguna bancada ha presentado iniciativas al respecto.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la consulta, y la organización y validación estará a cargo del Instituto Nacional Electoral. Los resultados sólo serán vinculatorios si vota 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal.

PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se manifestaron en contra de la realización de una consulta sobre los ex presidentes, al considerar que la propuesta del actual jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, sólo tiene fines electorales.

El dirigente del PAN, Marko Cortés, pidió al mandatario que cumpla la ley y no haga una consulta para ver si enjuicia o no a los ex presidentes. Si tiene elementos, que presente la denuncia, dijo.

Clemente Castañeda, dirigente de Movimiento Ciudadano, escribió en redes sociales: Para hacer justicia sobre cualquier delito no es necesario que las autoridades realicen una consulta ciudadana; esto es un intento más del Presidente por meterse a las boletas del proceso electoral 2021 .

Ángel Ávila, integrante de la dirigencia del PRD, dijo a su vez que López Obrador propuso la consulta con la intención de estar en la boleta electoral del próximo año.

(Con información de Georgina Saldierna)