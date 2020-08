Alma E Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de agosto de 2020, p. 5

Aun cuando descalificó la difusión del video en el que aparece su hermano Pío recibiendo dinero, por pretender equipararlo con la corrupción del pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó su disposición a comparecer ante las autoridades competentes si es requerido: Voy a defenderme. Siempre he salido de la calumnia ileso. Aprovecho para ir a hablar de los que me acusan, aportar pruebas, ¿cómo le llaman los abogados? Supervinientes. Aprovecho el viaje para que quede esto completamente claro .

Su conferencia de prensa habitual se centró en la corrupción, aludiendo a los dos casos graves asociados al ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya y al ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, y sus posibles impactos con ex presidentes.

El mandatario expresó que no pretende ser verdugo, pero insistió en que la gente decida, mediante consulta popular, si se les enjuicia, enfatizando en que para concretarla, las 1.6 millones de firmas necesarias deben entregarse entre el primero y el 15 de septiembre. Me gustaría mucho que den su firma los ciudadanos que están por que se les juzgue .

Si bien hay opciones para que el Congreso o él mismo promuevan el juicio, es preferible que sean los ciudadanos, dijo. La gente debe decidir si “quiere que continúe la corrupción, que sigan robando el presupuesto, que siga gobernando el crimen organizado, o quiere que haya un verdadero estado de derecho, libertades, democracia. Hasta en el deporte, ¿le van a seguir pagando a un deportista tanto para que tenga uno, dos, tres, 10 Ferraris? ¿En un mundo tan desigual va a seguir siendo lo material lo que rija?