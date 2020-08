En tanto, ya están suspendidos los dos que se llevaban a cabo con hidroxicloroquina y tocilizumab. Este último luego de que el fabricante Roche informó que en su ensayo no se logró demostrar su efectividad en la disminución de la mortalidad.

Reyes Terán puntualizó que no hay oposición o rechazo a la utilización de tocilizumab, pero no se recomienda porque no sirve para disminuir las defunciones.

Si algún médico o investigador plantea que el producto tiene alguna utilidad para bajar los días de hospitalización en terapia intensiva, tendrían que demostrarlo en un ensayo clínico autorizado por los comités de ética y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, indicó.

En entrevista por separado, Esteban Abad comentó sobre los resultados del estudio coordinado por Glenmark en India. La empresa fabricante de genéricos confirmó que el favipiravir disminuye la replicación del SARS-CoV-2 cuando se prescribe a personas que iniciaron con síntomas de la infección 48 horas antes.

Con una dosis alta, los pacientes mostraron mejoría clínica al cuarto día. Por otra parte, se encontró que en enfermos que requerían soporte de oxígeno, con favipiravir se logró retrasar el uso del gas cinco días, indica reporte de la empresa.

Con base en estos resultados, Glenmark busca traer su producto a México. Con un permiso especial de importación en el contexto de emergencia sanitaria, se podría tener en el mercado nacional, indicó Esteban Abad. En forma paralela se realizaría el trámite para obtener el registro sanitario.