o es que me asombre mi voz, / es que toda voz asombra, / quiera o no quiera algo nombra, / oscura, límpida, atroz / o finísimo hilo de oro. / Mayor que la voz tesoro / no hay en uno, en nadie, no. / A escuchar atento que / quiere decirnos esté, / estemos, usted y yo.

Que la voz quiere cantar / todos lo saben y canta, / deja limpia la garganta / ante el placer o el pesar, / Sentido y significado / y algo más en lo cantado / quien de voces sabe encuentra. / Ese algo más es lo menos / que hay que hallar en los terrenos / vocales. La mente centra. // Centra en la voz tu atención, / en la tuya, en la de todos; / detrás de todos los modos / de la voz está el filón / de lo que buscas a tientas. / Desde la voz lo que intentas / encontrar encontrarás. / Haz a un lado, dice, el ruido, / la voz, sólo eso te pido, / de mí, y entonces verás.

El sexto sentido se abre / si los cinco que tenemos / en su centro los ponemos, / la voz, y que se apalabre / la percepción esperemos / desde ese centro, y veremos / lo que vinimos a ver, / y después a ver qué hacemos, / fácil no es cuando sabemos / de verdad lo que hay que hacer.