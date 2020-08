Esta ocasión no fue por negociaciones tirantes ni condiciones inflexibles, sino por la pandemia que paralizó a la humanidad. La moneda quedó de nuevo en el aire y las circunstancias sólo permiten el regreso de los espectáculos a puerta cerrada, sin presencia del público.

Jackie ya estuvo en el regreso del boxeo a la Ciudad de México. Mariana también planeaba volver, pero la comisión local no ha autorizado funciones, por lo que el proyecto fue cancelado.

La dos queremos la pelea , insiste; pero por una u otra cosa no se ha concretado. Esta vez es algo muy serio, a escala mundial, lo que impidió que se hiciera realidad .

Mariana hace notar el entusiasmo que le produce la efervescencia del boxeo femenil en Estados Unidos, en un mercado que fue reticente a esta modalidad. No sólo aspira a un combate que replique estas producciones, sino incursionar en ese país en el último tramo de su carrera.