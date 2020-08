Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de agosto de 2020

Que Hirving Lozano se quede en el Nápoles es justo, un triunfo , consideró el entrenador de fuerzas básicas del Pachuca, Jan Westerhof, quien influyó en la formación del Chucky y aplaudió la decisión del club de mantener al atacante mexicano, disipando rumores de un posible traspaso. Estoy de acuerdo con Gennaro Gattuso, Lozano se ganó la oportunidad y de aquí para arriba , puntualizó.

Después de la práctica realizada este martes en las instalaciones del complejo Castel di Sangro, hubo una rueda de prensa a la que asistieron el dueño del equipo, Aurelio De Laurentiis, así como Gattuso, quien mencionó que Lozano continuará en la plantilla y añadió esperanzado que puede hacer mucho más que la temporada pasada .

En la campaña de su arribo, el Chucky, con contrato hasta 2024, jugó mil 778 minutos en 34 partidos, marcó cinco goles e hizo dos asistencias. Fue muy cuestionado por la prensa y la afición, ya que no respondió a las expectativas después de haber sido el fichaje más caro del club, al que costó 40 millones de euros, e inclusive algunos medios criticaron su complexión.

“Lozano es ligerito, no es grande, pero es muy fuerte, rápido y no tiene miedo para entrar en los duelos. Efectivamente, en el futbol moderno es importante tener buena complexión para ir al choque, la estatura para el cabeceo, pero también cuando eres fuerte y alto te cuesta más arrancar y girar; Chucky no es muy grande, pero sí es ágil.