El envío del burofax se produce apenas un día después de que Koeman, a quien encomendaron una profunda renovación de la plantilla, comunicó al delantero uruguayo Luis Suárez, íntimo amigo de Messi, que no contaba con él para la próxima temporada.

¿Termina el idilio?

Todo apunta a que llegó el final de una larga historia de amor entre la Pulga y el Barça: Messi, quien llegó al club en 2000 con apenas 13 años, creció en una de las entidades deportivas más prestigiosas del mundo para terminar convirtiéndose en el mejor jugador de todos los tiempos , como afirma el club.

En Argentina la noticia sobre el capitán de la selección albiceleste cayó como un mazazo y casi todos los cañones apuntaron contra el técnico holandés.

“La frase de Koeman que alejó a Messi fue: ‘se terminaron los privilegios en el plantel, hay que hacer todo para el equipo’”, además de advertirle ser inflexible , publicó el diario deportivo Olé.

La prensa del país sudamericano dejó de lado los titulares principales dedicados habitualmente a hechos políticos para remplazarlos, con gran despliegue, al portazo del jugador rosarino al Barça.

Que dimita Bartomeu

A su vez, Joan Laporta, ex presidente del FC Barcelona, pidió la dimisión inmediata de Bartomeu como máximo responsable de la entidad catalana y acusó que las decisiones de la actual junta directiva han ido minando la moral de Messi hasta llevarlo a intentar cerrar su relación con el club de su vida.

Agregó que Bartomeu y su junta directiva sólo quieren salvarse ellos del descalabro económico y deportivo que han creado. Si dimitiesen todavía habría esperanza de que Messi se quedara , sostuvo. Laporta ha externado su intención de presentarse a comicios para retomar las riendas del equipo que presidió de 2003 a 2010 con saldo de cuatro títulos de Liga, dos Champions y un Mundial de Clubes.

“Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo”, tuiteó el ex capitán azulgrana Carles Puyol, un mensaje respondido con emojis de aplausos por Luis Suárez.

Otro de los descartes de Koeman, el chileno Arturo Vidal, escribió: Cuando acorralas a un tigre, él no se rinde. Pelea .

Además, en las inmediaciones del Camp Nou se reunieron unos 100 aficionados para exigir a gritos: ¡Bartomeu, dimisión! y ¡Messi, quédate!

No me lo creo. No puedo asimilar que se va. Quiero pensar que es un pulso contra la directiva para que Bartomeu salga , señaló Rubén Tejero, de 28 años y con el 10 en la playera.