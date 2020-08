Si los grupos armados de corte paramilitar no se detienen en agredirnos con armas de fuego, nos obligan a defendernos , advirtieron pobladores tzotziles de Aldama, Chiapas. Ya no permitiremos más agresiones en contra de nuestros pueblos . Subrayan que en lo que va de agosto se han intensificado los ataques de los grupos de Santa Martha (Chenalhó)”, y las autoridades han estado respaldando los hechos de estos paramilitares .

Las comunidades baleadas sin cesar son Coco’, Xuxch’en, Tabak, San Pedro Cotzlina’m, Yeton, Ch’ivit, Stselej Potov tik, Cabecera Aldama y Juxton. Además, por primera vez Ch’ayomte’ fue atacada fuertemente. A las 21 horas, los agentes de la Policía Estatal Preventiva en Tabak huyeron. Tras los disparos que recibieron toda la tarde, no pudieron hacer nada para proteger a la población, y fueron testigos de las agresiones de los paramilitares de Santa Martha .

El día 19 se registraron 27 agresiones armadas. En Santa Martha se congregaron los grupos armados y siguieron los disparos contra Tabak y otros poblados. La policía estatal y la Guardia Nacional acudieron a Santa Martha, pero los grupos armados bloquearon las entradas . El día 21 se registraron balazos contra Ch‘ayomte’ y Juxton.

Intervención policial, rebasada

Los pobladores de Magdalena declaran: Decimos ¡basta!, y lo repetimos una y otra vez, porque nos están obligando a defendernos. No somos los agresores. No somos los invasores. Somos los desplazados forzados internos . Los grupos armados ingresaron a Yeton disparando, a dos semanas de haberse firmado un acuerdo de no agresión. Destacan que ya se salió a la luz pública el grupo paramilitar de Santa Martha y de lo que le hicieron a la Policía Estatal Preventiva : desarmaron a los agentes y esas armas están utilizando para atacar nuestras comunidades . Por lo demás, han estado reclutando personas en diferentes comunidades de Che-nalhó. Se dicen víctimas, cuando agreden con armas de alto poder .