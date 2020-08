Eloy López Hernández, dirigente de la sección 22 de Oaxaca, aseguró que como CNTE no nos cerramos las puertas del inicio del curso, pero sí nos cerramos a las clases por televisión , por lo que informó que la próxima semana continuarán con el análisis del proyecto educativo alternativo que impulsarán en el estado.

Asimismo, cuestionó la efectividad del programa anunciado por la SEP, ya que aún no está claro cómo se atenderá a las comunidades en las que no se cuenta con acceso a Internet ni a la televisión, y recordó que Oaxaca se integra de 570 municipios, muchos de ellos con comunidades alejadas en las que no se tiene acceso a estos servicios, por lo que los niños no podrán continuar con sus estudios.

Gamaliel Guzmán Cruz, secretario general de la sección 18 de Michoacán, demandó que se estimule a los profesores a dar su punto de vista para enfrentar esta emergencia. La creatividad de los docentes es inagotable, pero se requiere que se les permita aportar y se les apoye en sus iniciativas .

De igual forma, explicó que la coordinadora ha trabajado en la creación de proyectos alternativos, como los de Baja California o Chiapas, además de la Propuesta de Educación Alternativa de Michoacán, y el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, en donde se fomenta y fortalecen los saberes tradicionales.