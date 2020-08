De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 22 de agosto de 2020, p. 8

La denuncia de Emilio Lozoya Austin está fuertísima y hay materia para ir a fondo en la investigación; es ahora o nunca , señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que como director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Lozoya no pudo comprar la planta de fertilizantes Agronitrogenados solo, porque se trató de un negocio de la cúpula .

Tras aseverar que terminó de leer la denuncia al mediodía del jueves, porque si no, no hubiese podido dormir, me hubiesen dado pesadillas , se congratuló de que el Consejo de la Judicatura Federal suspendió por seis meses al secretario del juzgado tercero de distrito en Chiapas, Amós José Olivera Sánchez, por amparar indebidamente al dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, contra la orden de aprehensión girada en su contra por ese caso.

En conferencia de prensa en el Campo Militar 14-A en Aguascalientes, López Obrador destacó ayer que la denuncia contiene cosas “anecdóticas, como lo del Ferrari –presunto regalo de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, a Enrique Peña Nieto–, lo de la bolsa de la periodista”, pero también cosas de fondo, como lo de Etileno XXI, con un subsidio de 25 por ciento. (No) estamos hablando de cientos, sino de miles de millones de pesos .