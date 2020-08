Con amplitud insistió en acabar con la corrupción y con la impunidad, y “tenemos que actuar de manera consecuente. Esta revelación, estos videos que presentó (Carlos) Loret de Mola deben entregarse a la Fiscalía General de la República (FGR); es decir, debe presentar una denuncia, o los ex presidentes o sus representantes –me refiero a (Enrique) Peña Nieto, (Felipe Calderón) y (Carlos) Salinas de Gortari– o los dirigentes de los partidos opositores para que se inicie la investigación que corresponda.

Al adelantarse a las preguntas del caso durante su conferencia matutina en la ciudad de Aguascalientes, exigió ir a fondo y aseguró estar dispuesto a comparecer ante la autoridad para exponer su postura. Aclaró que esos recursos provinieron de aportantes desinteresados de Morena y no del gobierno de Chiapas, y emplazó a su hermano y al ex titular de Protección Civil a comparecer ante la autoridad.

La imagen del gobierno no se dañará por la difusión del video en el que se observa a David León Romero entregar 2 millones de pesos a Pío López Obrador en 2015, sostuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Aquí abro también un paréntesis para aclarar que no tiene nada que ver este video con la elección presidencial de 2018, para que no vaya a haber malas interpretaciones .

Con dureza aseguró que no permitirá un solo acto de corrupción, provenga incluso de su fuero más cercano: Si un familiar comete un delito debe ser juzgado, sea mi hijo, mi esposa, mis hermanos, mis amigos, quien sea .

Refirió que hace cinco días conoció de la existencia del video en voz del propio León Romero, y aceptó que esa revelación pretendía afectar su administración. El propósito es ése: dañar la imagen del gobierno, pero no lo van a lograr. Acepto el desafío, porque esto también me da oportunidad de ir al fondo, es decir, de que todos pasemos a escrutinio público, todos. Esto me va a ayudar a que se sepa todo. A fondo sin linchamiento político, con mucha seriedad, pero fuera máscaras, nada de hipocresía, transparencia completa, total .

Agregó que el nombramiento de León Romero al frente del organismo responsable de la compra de medicamentos quedará pendiente. Yo les recomendaría, tanto a Pío como a David, con todo respeto, desde luego que ellos son libres, pero que no se amparen, que den la cara.

También conminó a tener confianza en la Fiscalía General de la República (FGR), porque el actual es un momento señero: Yo le tengo confianza a Alejandro Gertz, lo considero un hombre recto y sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo. Estoy seguro de que él lo sabe y no se va a prestar a ninguna jugarreta .