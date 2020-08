Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Sábado 22 de agosto de 2020, p. 5

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, anunció su intención de participar en la encuesta abierta que aplicará el Instituto Nacional Electoral (INE) para elegir a la nueva dirigencia del partido, como mandató el jueves el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por su parte, la dirigencia nacional interina, encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar, quien convocó a la unidad interna, y Héctor Díaz Polanco, y por el Consejo Nacional de ese partido, Bertha Luján, aceptaron el fallo del TEPJF, pero no están de acuerdo con los términos de la resolución.

Luján, presidenta del Consejo Nacional y contrincante de Mario Delgado, expuso a sus seguidores que es necesario revisar el contenido de la sentencia del tribunal electoral. Mientras la diputada Aleyda Alavés calificó la decisión de arbitraria, y alertó que en una encuesta abierta se pueden colar votantes externos , por lo que es preciso ir a las instancias internacionales. También el Foro Nacional de Militantes de Morena anunció que sus integrantes recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que organizarán protestas en los 300 distritos electorales por la determinación del TEPJF e incluso se propuso iniciar una huelga de hambre masiva en la sede el tribunal.

No obstante esos reproches, el diputado Delgado expuso en un video en redes sociales que la primera tarea pendiente en su partido es corregir lo que haya que corregir para evitar que las sanas diferencias que distinguen a un proyecto como el nuestro, en el que no cabe el pensamiento único, se tornen en disputas estériles por el poder burocrático y no por la continuación de la construcción del proyecto alternativo de nación .

Entre sus argumentos, refirió “profundizar el proceso de institucionalización de Morena como un partido político que sabe sumar en lugar de dividir, un partido que cumple con el objetivo de representar los intereses populares. Desde sus orígenes, quienes formamos parte de las filas de Morena, nos propusimos desterrar las prácticas facciosas y opacas de la peor herencia autoritaria de nuestro sistema político.