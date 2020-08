De La Redacción

Yo veo bien que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) determinara que el Instituto Nacional Electoral (INE) realice la encuesta para elegir a la presidencia y secretaría general de Morena, después de que en el partido, en lugar de ponerse de acuerdo para aplicar ese ejercicio, como establecen sus estatutos, están enfrentándose, manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No creo que el instituto “se atreva a cucharear la encuesta, porque además todos tienen forma de encuestar; o sea, que hay una encuesta, dos, tres oficiales, y puede haber supervisión u otras encuestas como testigo y no hay errores. De modo que son otras las circunstancias y debemos de pensar que se están renovando las instituciones”, aseveró en conferencia de prensa en Aguascalientes. El mandatario también explicó las opciones que ofreció el miércoles a los gobernadores sobre las participaciones federales a las entidades.

Al solicitarle una posición en torno a la multa que el INE impuso a Libertad y Responsabilidad Democrática, del ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, por irregularidades en su proceso de constitución como partido, resaltó que aunque puede haber desconfianza en algunas instituciones, ya no será tan fácil que por línea de arriba se otorguen candidaturas o registros a institutos políticos. Eso no lo pueden hacer ya los consejeros , sostuvo.