añana a las 19:30 horas Tito, Micky, Paco y Randy, más conocidos como Molotov, tocarán vía streaming el contenido total de su disco Con todo respeto. Suena interesante este concierto, no sólo por disfrutar y cotorrear con la música de la Molacha, sino por el morbo que ha despertado entre sus seguidores y detractores, quienes estarán atentos a las letras en canciones como La boa a go-go, donde en el estribillo mencionan a puros personajes; Mamar, el título, ya es buena pista; Me vale Vergara, cuyo coro reza: estoy hecho en CU, y Agüela, tierna canción vacacional. Por supuesto, las nueve rolas más del mencionado disco dirán qué tal anda Molotov en eso de las buenas costumbres y lo políticamente correcto. Sólo esperamos que esto último no mutile ninguna de sus canciones, dicho esto con todo respeto. Accesos en Ticketmaster Live.

Hoyos fonqui

Una asociación deleitosa surgida de manera natural es la sostenida entre el Tianguis del Chopo y los hoyos fonqui; aquel, desde sus inicios, ha sido el vehículo ideal para la promoción de tocadas con ambiente fonqui-rocanrolero, y éstos han servido para promover y vender artículos choperos. Sin embargo, ambos espacios son denostados y vergonzantes para algunos, pese a su carácter de refugio natural del rock subterráneo y de ser hábitat de chavas y chavos a quienes les gusta danzar, armar slam, ver y escuchar rock en vivo a precios banda –en el caso del Chopo, gratis–. Los hoyos fonqui, nombrados así por Parménides García Saldaña, tienen su historia. Alejandro Lora nos platicó, grabadora en medio, una anécdota con el Parme: “Llegó a ir un par de veces con nosotros; nos íbamos atrás –echando caguamas– en una camionetita pick up Ford de los años 50 que tenía el maestro Joaquín. Alguna vez nos vimos, un jueves o miércoles, y me dijo: ‘¿No van a ir a los hoyos? Invítame’. ¿Hoyos, cuáles?, le pregunté. ‘A los hoyos fonqui’. Ah, a las tocadas. ‘Sí. Son hoyos fonqui, por lo fonqui que está allí el ambiente. Son hoyos a donde nos ha mandado el pinche gobierno. Al rocanrol no lo deja sobrevivir más que en los hoyos. Y son fonqui porque la onda está muy grasosa allí… Sin querer, sin haberlo planeado, el maestro Parménides García los bautizó así estando cotorreando con nosotros”, recordó el cantante de El Tri. Por su parte, Paco Gruexxo alguna vez nos dijo, muy orgulloso: “llegó Parménides al Club Cinco de Mayo, me abrazó y dijo: ‘este sí es un hoyo fonqui’”. Paco daba por sentado que en sus tocadas permeaba lo escrito por el autor de Pasto verde: “Funqui es el lado hard, dirty, heavy, del rock. Fonqui es lo contrario de straight”. Los hoyos existían antes del festival de Avándaro, de allí surgió el cartel, porque eran el escaparate de muchas bandas y, después de Avándaro, han sido el espacio donde el rock mexicano ha resistido, no sólo esa crisis. A la fecha, son el sostén que en su tiempo fueron el Chicago, Revolución, Maya, Herradero, Las Láminas, Mandril, Brasil, etcétera. Salú.