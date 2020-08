E

n los últimos días los ciudadanos han visto cómo se rompe el velo que cubrió la corrupción de la vieja clase política, por las delaciones y acusaciones entre algunos de sus más destacados miembros. La corrupción es la peste más funesta , expresó el presidente López Obrador. Está tocando intereses muy poderosos, y podría desatar venganzas. ¿Debe continuar su campaña contra el hampa, la delincuencia organizada y la política? Éste fue el tema de nuestro sondeo de esta semana. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 2 mil 658 personas; en Twitter, 214; en El Foro México, 559, y en Facebook, mil 885. Algunas opiniones:

Twitter

SÍ (debe seguir) hasta el fondo, porque si no lo hace, nosotros, el pueblo, haremos justicia y lo de la combi será un juego de niños en comparación de lo que le haremos a esos apátridas malnacidos. Yo no tengo nada que perder, no tengo trabajo ni futuro, con gusto haría patria.

Claudia Del Bosque @ClaudiaDelBosq3 /CDMX

El pueblo de México, el 2 de julio de 2018, eligió la ruta que está siguiendo el presidente López Obrador. La corrupción en la cúpula del régimen anterior está siendo tocada a fondo. Debe continuar hasta el final y que se enjuicie a todos los responsables. Que devuelvan todo lo robado.

@kalifermat /Pachuca

México ha sido muy dañado por la enorme corrupción de gobiernos anteriores, esto se debe investigar y castigar a los responsables.

@patohernandez /CDMX

La 4T tiene como primer objetivo terminar con la corrupción, y como dijo mi querido presidente, de arriba para abajo y de atrás para adelante. Ojalá le toque al Chupacabras.

@betylucky /CDMX

O se cambia el sistema corrupto o nuestros niños lo padecerán en el futuro. Nuestra obligación es apoyarlo con nuestro trabajo e informando a los demás sobre lo que pasa en la vida política mexicana, además ayudando a desarrollar al país.

@gdljosegdl /Guadalajara

Facebook

Debe continuar, pero también debe asumir su responsabilidad al permitir que se le asigne un aparato de seguridad que resguarde su integridad personal y la de los suyos; es un asunto de seguridad nacional.